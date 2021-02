Unbekannte versuchen in Friseurgeschäft einzubrechen

Aalen/Waldhausen. Bislang unbekannte Täterschaft haben versucht im Zeitraum von Mittwoch, 10 Uhr, bis Freitag, 12 Uhr, in ein Friseurgeschäft in Waldhausen, in der Deutschordenstraße, einzubrechen. Beim Versuch die Eingangstüre aufzuhebeln, wurde sie laut Angaben der Polizei vermutlich gestört und entfernte sich daraufhin von der Örtlichkeit. Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier in Aalen unter der Rufnummer (07361) 5240 entgegen.