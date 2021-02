SUV-Fahrer verursacht 2000 Euro Schaden und flüchtet

Aalen. Die Polizei in Aalen sucht Zeugen einer Unfallflucht die sich bereits am Freitagabend, in der Zeit zwischen 21.45 Uhr und 22.15 Uhr in der Kanalstraße in Aalen ereignete. Der Lenker eines silbernen Skoda SUV wollte dort laut Informationen der Polizei in eine Parkbucht einparken une beschädigte hierbei einen bereits dort parkenden, schwarzen BMW. Anschließend entfernte sich der Skoda-Fahrer ohne sich um den angerichteten Fremdschaden in Höhe von 2000 Euro zu kümmern. Zeugen, welche nähere Angaben zu dem SUV machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen (07361) 524-0 zu melden.