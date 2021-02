Die neue Woche startet mit viel Sonnenschein

Am Montag gibt es auf der Ostalb erneut viel Sonnenschein bei frühlingshaften 14 bis 17 Grad. 14 Grad gibts in Neresheim, 15 in Bopfingen, 16 in Aalen und Ellwangen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 17 Grad. In der Nacht zu Dienstag ist es meist sternenklar. Es kühlt ab auf 4 bis 1 Grad. Im weiteren Wochenverlauf ändert sich beim Wetter nicht sonderlich viel. Es scheint ausgiebig die Sonne bei bis zu 17, örtlich auch 18 Grad.