Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.03 Uhr: Die Bahn meldet aktuell keine Verzögerungen oder Ausfälle. Kommen Sie gut ans Ziel.

6 Uhr: Auf den Straßen in der Region ist es an diesem Morgen noch ruhig. Bislang ist mit keinen Behinderungen oder Staus zu rechnen. An einigen Stellen rund um Lorch werden heute allerdings Unfallfolgen beseitigt: von ca. 8 Uhr bis 9 Uhr beim Hetzenhof in Richtung Wäschenbeuren, von ca. 9 Uhr bis 11 Uhr zwischen Lorch und Alfdorf und von ca. 13 bis 14.30 Uhr auf der B29 an der Anschlussstelle Lorch-West.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Montag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Janika Debler begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.