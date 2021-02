Exhibitionist in Aalen unterwegs

Polizeibericht Zwei Fälle am Sonntag in Aalen. Die Polizei sucht Zeugen

Aalen. Im Stadtgarten in Aalen ist am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr eine männliche Person mit entblößtem Geschlechtsteil einer 19-jährigen Frau gegenübergetreten, teilt die Polizei mit. Die junge Frau saß zu diesem Zeitpunkt auf einer Sitzbank. Anschließend ging der Exhibitionist für etwa zehn Minuten hinter ein dortiges Gebäude, bevor er abermals der jungen Frau mit heruntergelassener Hose gegenübertrat. Hierbei habe er dann auch an seinem Geschlechtsteil manipuliert.

Beschreibung des Mannes: Ca. 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, normale Statur, hatte einen kurzen Bart und schwarze lange Haare zu einem Dutt bzw. Pferdeschwanz gebunden. Er trug vermutlich eine schwarze Lederjacke sowie eine dunkle Hose.

Bereits gegen 13.50 Uhr wurden zwei junge Frauen von einem Unbekannten angesprochen, als sie zu Fuß entlang der Friedrichstraße in Richtung Roschmannkreuzung unterwegs waren. Er fragte die beiden Frauen, ob sie von ihm ein Video machen könnten bei seinen exhibitionistischen Handlungen.



Personenbeschreibung des Mannes: Ca. 175 cm groß, ca. 30-35 Jahre alt, normale Statur, 3-Tage-Bart, gepflegtes Aussehen. Er trug eine dunkle Wollmütze, eine bordeaux-rote Sweatshirtjacke, eine schwarze Hose, dunkle Sneaker.

In beiden Fällen bittet die Polizei in Aalen um Zeugenhinweise unter Tel. 07361/5240.