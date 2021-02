Trotz Verbot: GÃ¤ste in GmÃ¼nder Lokal bewirtet

Schwäbisch Gmünd. In einer Gaststätte in der Rechbergstraße wurden am Donnerstag trotz Verbotes durch die Corona-Maßnahmen mehrere Gäste bewirtet. Bei einer Überprüfung gegen 18 Uhr konnten die eintreffenden Polizeibeamten feststellen, dass die Tür zur Gaststätte unverschlossen war und sich in der Gaststätte insgesamt elf Gäste aufhielten, die an unterschiedlichen Tischen Speisen und Getränke zu sich nahmen. Keiner der Gäste trug einen Mund und Nasenschutz. Benutztes Geschirr und Gläser auf weiteren Tischen, deutete daraufhin hin, dass sich im Vorfeld noch weitere Gäste in der Gaststätte aufhielten. Vor Ort konnten außer den Gästen noch der Gastwirt sowie eine Bedienung angetroffen werden. Zur Kontrolle wurde eine weitere Polizeistreife sowie der kommunale Ordnungsdienst hinzugerufen. Die Anzeigen gegen die Gäste und den Gastwirt wurden zuständigkeitshalber an die Stadt Schwäbisch Gmünd vorgelegt.