Michael Schock ist neues stellvertretendes Vorstandsmitglied der KSK

Aalen. In Anerkennung seiner langjährigen, erfolgreichen Tätigkeit bei der Kreissparkasse Ostalb wurde Bereichsleiter Michael Schock als neues stellvertretendes Vorstandsmitglied des größten Finanzdienstleisters in der Region berufen. Er ist damit künftig persönlicher Vertreter des Vorstandsmitglieds Dr. Christof Morawitz.

Der 49-jährige Heubacher hat seine berufliche Laufbahn 1988 bei der Kreissparkasse Ostalb mit einer Ausbildung zum Bankkaufmann begonnen. Auf Weiterbildungen zum Bankfachwirt und Bankbetriebswirt folgte ein Studium zum Diplom-Sparkassenbetriebswirt am Lehrinstitut der Sparkassen-Finanzgruppe in Bonn. Nach vielen Jahren Berufserfahrung in verschiedenen Positionen, insbesondere im Kreditgeschäft und mit langjähriger Führungserfahrung als Abteilungsleiter wurde Michael Schock am 1. Dezember 2020 zum Bereichsleiter für die Marktfolge der Kreissparkasse berufen. Er ist verantwortlich für 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Abteilungen Marktservice, Unternehmenskredit Marktfolge, Privatkredit Marktfolge und Kreditmanagement.

Markus Frei, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Ostalb gratuliert auch im Namen seiner Vorstandskollegen: „Mit Michael Schock wird ein Kollege mit über 30-jähriger Sparkassenerfahrung stellvertretendes Vorstandsmitglied. Er kennt das Haus in allen Bereichen und Ebenen und ist dank seiner umfassenden und fundierten Qualifikation und Berufserfahrung der ideale Nachfolger für Ludger Kirschey, der inzwischen in die passive Phase der Altersteilzeit eingetreten ist. Meine Vorstandskollegen Dr. Christof Morawitz, Dr. Tobias Schneider und ich freuen uns auf weiterhin gute, konstruktive und erfolgreiche Zusammenarbeit zum Wohle unserer Kundinnen und Kunden.“