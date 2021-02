Testung in Ellwangen ab sofort

Elllwangen. Die Landesregierung bietet Lehrkräften, Erzieherinnen und Erziehern, dem Personal der Kindertagespflege sowie dem nicht-pädagogischen Personal an Schulen und Kindertageseinrichtungen an, sich kostenlos auf das Coronavirus testen zu lassen.

Zum nicht-pädagogischen Personal gehören das Reinigungspersonal, die Hausmeister, hauswirtschaftliche Kräfte, das Sekretariat und die Mitarbeiter der Betreuungsvereine.

Ab sofort gibt es in Ellwangen mehrere Möglichkeiten zur Testung, teilt die Stadtverwaltung mit. Der Ostalbkreis hat hierzu eine entsprechende Liste von Ärzten und Apothekern zusammengestellt, die dem Aufruf gefolgt sind, eine Möglichkeit für die Testung anzubieten.

In Ellwangen sind dies aktuell die Arztpraxen Dr. Feile, Drs. Grill, Schiefer und Roth, Dr. M.Krombholz, Principi, Dr. Dick und Ruf. Hinzu kommen die Apotheke im Ärztezentrum in der Karlstraße (Dr. R. Krombolz), die Apotheke am Markt am Marktplatz (Jens Boving).

Weitere Praxen oder Apotheken können in den nächsten Tagen noch dazu kommen. Der aktuell berechtigte Personenkreis erhält von seiner Schule bzw. der Kita einen Berechtigungsschein, der bei der Arztpraxis vorgelegt werden muss. Die Testungen erfolgen nach Vereinbarung bei den jeweiligen Arztpraxen und Apotheken.