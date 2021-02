Abtsgmünder Bank spendet 1000 Euro für Schulen

Benefiz Grund zur Freude haben zwei weitere Schulen aus dem Geschäftsgebiet der Abtsgmünder Bank. Die Vorstände der Abtsgmünder Bank, Eugen Bernlöhr, Werner Bett und Karl Heinz Gropper konnten bei strahlendem Sonnenschein jeweils 500 Euro aus dem Reinertrag des VR-Gewinnsparens übergeben. Ute Hajszan, Rektorin der Reinhard-von-König Schule in Fachsenfeld und Claudia Schreiber, Rektorin der Sonnenschule Untergröningen freuten sich über die Spenden, die gerade in dieser Zeit sehr willkommen sind und in beiden Häusern sofort Verwendung gefunden haben. Im Bild( v.l.): Vorstand Werner Bett, Vorstandsvorsitzender Eugen Bernlöhr, Vorstand Karl Heinz Gropper, Claudia Schreiber und Ute Hajszan. Foto: privat