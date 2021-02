Die Parkschule virtuell kennenlernen

Essingen. Da die Informationsabende und die beliebten Schnuppertage aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden können, laden Schulleitung und Lehrkräfte der Parkschule Essingen alle interessierten Viertklässler und ihre Eltern zu einem virtuellen Schulrundgang auf der Homepage www.parkschule-essingen.de ein.

Schulleiter Dr. Bernd Kinzl führt durch das Schulhaus. Er zeigt und erklärt gemeinsam mit verschiedenen Lehrkräften die Räumlichkeiten, die Arbeitsweise und die Aktivitäten an der Parkschule. Außerdem finden interessierte Eltern dort eine vertonte Präsentation, die Einblick in die Schulkonzeption der Gemeinschaftsschule in Essingen gibt.

Anfragen zur Anmeldung an der Gemeinschaftsschule sowie zu einer individuellen Beratung durch die Schulleitung sind ab sofort jederzeit möglich per E-Mail an info@parkschule-essingen.de oder per Telefon unter (07365) 388.