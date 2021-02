Ein freundlicher Dienstag

Am Dienstag gibt es auf der Ostalb eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken bei maximal 15 bis 18 Grad. 15 Grad gibts in Neresheim, 16 in Bopfingen, 17 in Aalen und Ellwangen. Rund um Schwäbisch Gmünd werden die 18 Grad erreicht. In der Nacht zu Mittwoch ist es meist nur locker bewölkt. Die Tiefstwerte liegen bei 4 bis 2 Grad. Am Mittwoch und Donnerstag strahlt die Sonne vom blauen Himmel und es sind nur wenige harmlose Wolken unterwegs. Die Höchsttemperatur liegt bei frühlingshaften 18 Grad.