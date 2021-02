Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.21 Uhr: Das Frühlingswetter macht keine Pause. Auch heute wird es wieder sehr freundlich bei bis zu 18 Grad. Die Details und wie es in den kommenden Tagen weitergeht, hat Tim Abramowski in seinem Wettervideo zusammengefasst.

6.15 Uhr: Seit gestern konnten Grundschulen mit dem Wechselunterricht starten. An der Aalener Braunenbergschule ist ein klein bisschen Normalität zurück. Doch die Stimmung ist verhalten. So lief der erste Tag im Gmünder Raum.

6.03 Uhr: Gute Nachrichten von der Bahn: In der nächsten Stunde gibt es keine Verspätungen oder Zugausfälle.

6 Uhr: Update: Der Stau im Einhorntunnel auf der B29 Richtung Aalen hat sich aufgelöst. Sonst sind derzeit keine Staus oder Behinderungen gemeldet.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Dienstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Janika Debler begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.