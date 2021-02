Polizei löst Verlobungsfeier auf

Aalen. Eine Verlobungsfeier mit ingesamt 26 Personen aus unterschiedlichen Haushalten hat die Polizei am Sonntagabend in der Steinertgasse in Unterrombach aufgelöst. Gegen 19 Uhr haben Zeugen der Polizei die größere Veranstaltung mitgeteilt. Beim Eintreffen der Polizei stellte sich heraus, dass die Personen ohne Abstände bzw. Mund und Nasenschutz sowie dicht gedrängt, in einer etwa 30 Quadratmeter großen Wohnung eine Verlobung feierten. Die Polizei hat die Personalien sämtlicher Gäste erhoben und entsprechende Anzeigen gefertigt.