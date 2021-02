Protest gegen AfD-Veranstaltung

Aalen. Aus Anlass der AfD-Veranstaltung in der Stadthalle am Dienstagabend setzt das „Bündnis Aufstehen gegen Rassismus Aalen“ mit zahlreichen unterstützenden Organisationen in Form eines kreativen Protestes ein Zeichen gegen die AfD und deren Politik. Vor der AfD-Veranstaltungen haben sie sich zu einer Kundgebung zusammengefunden.

Ein ausführlicher Bericht folgt.