Wird am Mittwoch die 20 Grad-Marke geknackt?

Am Mittwoch strahlt die Sonne auf der Ostalb wieder vom blauen Himmel und es sind (wenn überhaupt) nur wenige harmlose Wolken unterwegs. Die Spitzenwerte liegen weiterhin bei frühlingshaften 15 bis 18 Grad. 15 Grad gibt’s in Neresheim, 16 in Bopfingen, 17 in Aalen und Ellwangen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibt’s die 18 Grad. Mancherorts kann es aber auch noch ein, zwei Grad wärmer werden. Möglicherweise wird am Mittwoch also sogar die 20 Grad-Marke geknackt. In der Nacht zu Donnerstag ist es sternenklar. Es kühlt ab auf 4 bis 1 Grad. Am Donnerstag wird das Wetter ganz genauso – es scheint ausgiebig die Sonne. Am Freitag sind deutlich mehr Wolken unterwegs und vereinzelt kann es auch etwas regnen. Die Höchsttemperatur liegt bei 14 Grad. Am Samstag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Es wird noch etwas kühler, maximal 11 Grad.