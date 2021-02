Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.57 Uhr: Wie sagt man so schön: Und täglich grüßt das Murmeltier. Auf der B29 Stuttgart Richtung Aalen dauert es an der Baustelle vor Essingen mal wieder etwas länger.

6.50 Uhr: Als Reaktion auf die Wahlkampfveranstaltung der AfD in der Aalener Stadthalle organisierten viele Organisationen eine Gegenkundgebung. Menschen mit Schildern haben sich am Dienstagabend vor der Aalener Stadthalle versammelt, an Absperrgittern hiengen bunte Banner, zahlreiche Polizisten behielten die Situation im Blick.

6.20 Uhr: Das Land Baden-Württemberg hat das Impfstoffangebot erweitert. Deutlich mehr Menschen sind seit dieser Woche impfberechtigt und können einen Termin in den Impfzentren im Land vereinbaren. Das Land steigt damit in die zweite Priorität der STIKO-Empfehlung ein. Dazu gehören viele medizinische Beschäftigte, Menschen mit einer geistigen Behinderung und nach dem Beschluss der Gesundheitsminister auch das pädagogische Personal in Schulen und Kindertagesstätten.

Welche Personengruppen tatsächlich zur zweiten Priorität gehören und wie Sie sich anmelden können, erfahren Sie hier.

6.10 Uhr: Heute macht der Blick aufs Wetter besonders viel Spaß. Örtlich könnte sogar die 20-Grad-Marke genackt werden. Erst am Freitag wird es etwas ungemütlicher. Die Details dazu, hat Tim Abramowski in seinem Wetterblog zusammengefasst.

6.03 Uhr: Auch auf den Gleisen läuft es heute Morgen nach Plan. Die Bahn meldet aktuell keine Zugausfälle oder Verspätungen. Allen Pendlern wünschen wir eine gute Fahrt.

6 Uhr: Gute Nachrichten von den Straßen: Keine Staus oder Verkehrsbehinderungen in der Region. Kommen Sie gut ans Ziel.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Mittwoch. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Janika Debler begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.