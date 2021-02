Hoher Schaden nach Wildunfall

Ellenberg. Auf der Landesstraße 2220 zwischen Ellenberg und Wört erfasste eine 26-Jährige am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr mit ihrem Auto ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde im weiteren Verlauf gegen das entgegenkommende Auto einer 64-Jährigen geschleudert, wobei an deren Fahrzeug erheblicher Sachschaden entstand. Insgesamt wird der bei dem Unfall entstandene Schaden auf ca. 10.500 Euro geschätzt, so die Polizei.