Zwei 150-jährige Linden müssen weichen

Ellwangen. 25 und 29 Meter hoch, drei Meter Umfang: ab sieben Uhr am Donnerstag wird die Stadt zur Verkehrssicherheit zwei alte Linden im Naturdenkmal Schöner Graben fällen. „Die Wandstärke beträgt nur noch sieben bzw. 18 Zentimeter“, so Baumkontrolleur Felix Rettenmeier. Trockenheit und Wurzelschäden haben zu Fäulnis geführt. Und an der Methodiuskapelle werden die zwei rund 100 Jahre alten und 25 Meter hohen Fichten fallen. Dort haben Klopf- und Bohrproben ein ähnliches Bild ergeben. Für alle Bäume wird Ersatz gepflanzt. jku