Bopfingen. Yvonne Ehrentreich ist neue Konrektorin an der Grundschule am Ipf. Bei einer Corona konformen kleinen Feier wurde sie als neue Konrektorin von Schulrat Christian Meinzinger offiziell in ihr neues Amt eingesetzt. Er wünschte ihr viel Erfolg in ihrer neuen Funktion. Schulleiter Lothar Doppelbauer freute sich sehr darüber, dass das Engagement, das sie bereits in den vergangenen drei Jahren als seine Stellvertreterin in die Schulleitung eingebracht hat, nun auch offiziell belohnt wurde.