Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7.20 Uhr: Die Bahnstrecke auf der Remsbahn ist seit ca. 7 Uhr wieder freigegeben. Bis sich alles wieder eingependelt hat, ist weiterhin mit Verspätungen zu rechnen.

7.04 Uhr: Mit 21,5 Grad war gestern der wärmste Februar-Tag auf der Ostalb seit Beginn der Wetteraufzeichnung im Ostalbkreis Anfang der 1940er-Jahre, teilt Wettermelder Tim Abramowski mit. Heute wird es nochmals ähnlich warm, maximal 17 bis 20 Grad. Möglicherweise sind auch wieder ein, zwei Grad mehr möglich. Dann könnte der Mittwochs-Rekord bald schon wieder Geschichte sein.

6.47 Uhr: Gmünds Oberbürgermeister Richard Arnold will dem Onlinehändler Amazon mitteilen, dass es für ihn in Gmünd keinen Standort gibt. Dies sagte das Stadtoberhaupt am Mittwoch den Stadträten des Bauausschusses.

6.36 Uhr: Der VfR Aalen steckte gestern auf dem Kunstrasen in Herborn zweimal einen Rückstand weg und knöpft dem Tabellenzweiten Steinbach Haiger mit 3:3 einen Punkt ab. Hier geht's zum Nachbericht des Regionalligaspiels.

6.18 Uhr: Gute Nachrichten gibt es dafür von den Straßen: Dort ist aktuell mit keinen Staus oder Behinderungen zu rechnen.

6.10 Uhr: Achtung Bahnfahrer: Die Bahnstrecke der Remsbahn ist nach einem Personenunfall bei Schwäbisch Gmünd derzeit voll gesperrt. Die Sperrung wird laut Polizeiangaben noch mindestens bis 6.30 Uhr andauern. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

6.08 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Donnerstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Janika Debler begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.