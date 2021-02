Gefährliches Verkehrsmanöver bei Essingen

Essingen. Ein Zeuge beobachtete am Mittwochabend gegen 20.20 Uhr einen weißen BMW, dessen Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit das Rotlicht der Ampel im Einmündungsbereich der B 29 mit der Landesstraße 1165, Höhe des Essinger Bahnhofs überquerte. Der 68-jährige Fahrer, den die Polizei später stoppen konnten, überholte in der Folge trotz Überholverbot und Gegenverkehr mehrere Fahrzeuge und fuhr anschließend davon, teilt die Polizei mit.

Verkehrsteilenehmer, die durch das rücksichtslose Verhalten des BMW-Fahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Tel.: (07171)3580 in Verbindung zu setzen.