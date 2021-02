Riesbürg. Nach über 45 Jahren Betriebszugehörigkeit verabschiedet die Spedition Gritzbach ihren Prokuristen Rolf Mack in den wohlverdienten Ruhestand.

Rolf Mack war seit 1975 als Disponent ein wichtiger Teil der Spedition Gritzbach, heißt es in einer Pressemitteilung. Er habe in dieser Zeit durch sein hohes Engagement und Zuverlässigkeit zum Erfolg des Unternehmens beigetragen. Hierbei habe er auch bei Kunden und Mitarbeitern hohes Ansehen genossen.

Die Spedition Gritzbach danke ihm für die vielen Jahre der vertrauensvollen Zusammenarbeit, wünsche ihm eine schöne Zeit mit seiner Familie, Gesundheit und Entspannung.