Verfolgungsfahrt endet mit Festnahme

Braunsbach. Am Donnerstag ist eine Verfolgungsfahrt mit einer Festnahme beendet worden. Laut Polizei stellte eine Streife gegen 13.30 Uhr einen grauen Hyundai im Bereich eines Waldgebiets bei Braunsbach fest. Die Beamten erkannten den Fahrer des Autos, bei dem es sich um einen 78-jährigen Mann handelt, der mit Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann ergriff in seinem Fahrzeug die Flucht. Über Oberregenbach fuhr der Flüchtige in Richtung Mulfingen und versuchte sich so der Festnahme zu entziehen. Zwischenzeitlich nahmen zwölf Streifenwagen die Verfolgung auf, darunter auch fünf Fahrzeuge des Polizeipräsidiums Heilbronn.

Zudem war ein Polizeihubschrauber während der Verfolgung im Einsatz. Letztlich konnte der 78-Jährige gegen 15 Uhr in Eberbach, im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn, gestoppt und festgenommen werden. Während der Verfolgungsfahrt wurde ein Streifenwagen beschädigt, es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Der 78-Jährige wird nun einem Haftrichter vorgeführt.