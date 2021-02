Brütting: Tritt er an?

Heubach/Aalen. Die Hinweise, dass der Heubacher Bürgermeister Frederick Brütting (SPD) als Oberbürgermeister in Aalen kandidiert, verdichten sich. „Eine Bewerbung um dieses verantwortungsvolle Amt will sorgfältig vorbereitet sein“, sagt er auf Anfrage und weiter: „Ich führe zahlreiche Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern aus verschiedenen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens in Aalen“, und er bekomme „viel Zuspruch“ für eine Bewerbung. Brütting kündigt eine Erklärung „zu gegebener Zeit“ an.