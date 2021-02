Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.16 Uhr: Was für ein Februar. Vor zwei Wochen noch bitterkalte Minusgrade, am Mittwoch und Donnerstag über 20 Grad. Nur leider geht es heute nicht ganz so freundlich weiter. An diesem Freitag sind deutlich mehr Wolken unterwegs. Die Höchsttemperatur liegt bei rund 15 Grad. Am Samstag wird's dann noch ein bisschen kälter. Tim Abramowski hat die Wetterausssichten.

6.04 Uhr: Auch die Bahn meldet derzeit keine Verspätungen oder Ausfälle. Allen Pendlern wünschen wir eine gute Fahrt.

6.03 Uhr: Nichts los auf den Straßen im Kreis. An diesem Morgen kommen Sie noch gut durch den Verkehr. Kommen Sie gut ans Ziel.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Freitag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Janika Debler begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.