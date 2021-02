Einsatz für die Bergwacht bei Fachsenfeld

Rettung Mountainbiker fanden am Donnerstag eine bewusstlose Person am Waldrand

Aalen-Fachsenfeld. Einsatz für die Bergwacht Aalen am Donnerstag: Bei Fachsenfeld haben zwei Mountainbiker am Waldrand eine bewusstlose Person gefunden. Das teilt die DRK Bergwacht Aalen in ihrem Einsatzbericht mit. Der alarmierte Rettungsdienst des DRK forderte die DRK Bergwacht Aalen nach, weil die Rettungskräfte selbst nicht bis zum Patienten vorfahren konnten. Die DRK Bergwacht ist auf die Rettung speziell auf unwegsamen Gelände gut vorbereitet und spezialisiert. Mittels einer Gebirgstrage konnte der Patient zum Rettungswagen transportiert werden.