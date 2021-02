Brandstiftung auf Ellwanger Firmengelände?

Ellwangen. Bei einem Brand auf einem Firmengelände in der Daimlerstraße in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen 23 Uhr und 1 Uhr, könnte es sich um Brandstiftung handeln. Die bisherigen Ermittlungen deuten darauf hin, so die Polizei.

Ein Zelt sowie ein Autoanhänger gerieten in Brand und mussten durch die Werksfeuerwehr einer dortigen Firma gelöscht werden. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2500 Euro. Das Polizeirevier Ellwangen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Tel. (07961) 9300 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.