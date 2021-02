Brand eines Gabelstaplers in Heubach

Heubach. Etwa 25.000 Euro Sachschaden entstanden am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr beim Brand eines Gabelstaplers in der Beiswenger Straße. Das Feuer entstand laut Polizeiangaben in Folge eines technischen Defekts und musste durch die Feuerwehr, welche mit drei Fahrzeugen und 15 Personen im Einsatz war, gelöscht werden. Ein Übergreifen des Feuers auf einen angrenzenden Lebensmittelmarkt konnte durch die Feuerwehr verhindert werden.