Zwei neue Führungskräfte bei der Kriminalpolizeidirektion Waiblingen

Waiblingen. Gleich zwei neue Führungskräfte darf Polizeipräsident Reiner Möller am Montag, 1. März, bei der Kriminalpolizeidirektion Waiblingen begrüßen. Das teilt das Präsidium am Freitag mit.

Kriminaldirektor Jan-Dominik Bronn wird neuer kommissarischer Leiter der Führungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Waiblingen und tritt damit die Nachfolge von Kriminaldirektor Hermann Staudenmaier, der mit Ablauf des Jahres 2020 in den Ruhestand gegangen ist, an. Der zweifache Familienvater Bronn trat 1996 in den Polizeidienst ein, stieg 2001 in den gehobenen und 2008 in den höheren Polizeivollzugsdienst auf. Anschließend war er zunächst für ein Jahr beim Innenministerium Baden-Württemberg tätig, ehe er im Oktober 2009 zum Landeskriminalamt Baden-Württemberg wechselte, wo er verschiedene Leitungspositionen innehatte. Zum 1. März zieht es den 45-Jährigen nun zur Kriminalpolizeidirektion nach Waiblingen.

Auch für die Kriminalinspektion 1 der Kriminalpolizeidirektion Waiblingen konnte nach dem Abgang von Kriminaldirektor Jürgen Hamm, der zum 1. Januar dieses Jahres in die Führungsgruppe gewechselt war, mit Kriminaloberrat Peter Grün ein neuer Leiter gewonnen werden. Grün begann seine Ausbildung im mittleren Polizeidienst 1993 und wirkte nach Beendigung der Ausbildung zunächst für mehrere Jahre beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg in der Abteilung Staatsschutz mit. Nach seinem Aufstieg in den gehobenen Dienst wechselte er zur Kriminalpolizei beim Polizeipräsidium Stuttgart. 2010 stieg er schließlich in den höheren Dienst auf, anschließend war er bei der Polizeidirektion Waldshut-Tiengen sowie beim Polizeipräsidium Freiburg in leitenden Funktionen eingesetzt. Von April 2015 bis zu seinem Wechsel am 1. März 2021 zur Kriminalpolizeidirektion Waiblingen war Grün an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg als Dozent für Kriminaltaktik tätig.