53-Jähriger stürzt vier Meter in die Tiefe

Polizeibericht Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen.

Schwäbisch Gmünd. Am Freitagmittag gegen 12.45 Uhr ist ein 53-jähriger Mann bei Arbeiten auf einer Baustelle von einer Leiter gefallen und fiel etwa vier Meter in die Tiefe. Das berichtet die Polizei. Dadurch verletzte er sich schwer. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.