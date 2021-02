Fridays for Future Ostalb: erste Klimademo im zweiten Lockdown

Klimademo Erstmals im zweiten Lockdown hatte die Bewegung „fridays for future“ Ostalb am Freitag erneut zu einer Aktion vor dem Aalener Rathaus aufgerufen. Etwa 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer versammelten sich unter Einhaltung des geforderten Corona-Abstands auf dem Marktplatz. Auf mitgebrachten und selbst gemalten Plakaten forderten sie „Klimagerechtigkeit sofort“. Mitorganisator Benjamin Heher (17) eröffnete am Mikro die Demo, die im Hinblick auf die Landtagswahlen einen Politikwechsel forderte. UW/Foto: opo