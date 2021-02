Uferbefestigung der Jagst wird untersucht

Ellwangen. Im Zuge der geplanten Renaturierung der Jagst zur Landesgartenschau 2026 wurden am Freitag an vier Entnahmepunkten „Probeschürfungen“ im Uferbereich durchgeführt. Mit einem Minibagger wurde jeweils die Rinne der Wasserbausteine durchbrochen, um Infos zu erhalten, wie die Untergrundstruktur ist. Ein positives Zwischenfazit: Es wurden keine Betonfundamente gefunden – was den Rückbau erheblich erleichtern dürfte. Zusätzlich wurde dort die Jagst vermessen, um Gewässerprofile zu erstellen. Die Ergebnisse fließen in die Planung ein.