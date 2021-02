Unfall: 30 Jahre alter Fahrradfahrer schwer verletzt

Polizeibericht Am Freitagmittag ist es zu einem Unfall zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer gekommen.

Aalen. Am Freitagmittag ist es zu einem Unfall zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer gekommen. Dabei wurde der Radler schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, fuhr gegen 13.30 Uhr eine 56 Jahre alte Audi-Fahrerin die Böhmerwaldstraße aus Richtung Industriegebiet-West entlang. An der Einmündung der Memellandstraße missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden Radfahrers. Der 30 Jahre alte Fahrradfahrer kollidierte seitlich mit dem Audi und verletzte sich schwer. Es entstand geringer Sachschaden in Höhe von 150 Euro.