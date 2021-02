Vorfahrt missachtet - eine Person wird leicht verletzt

Bopfingen. Leicht verletzt wurde am Samstagmittag um 12.30 Uhr eine 34 Jahre alte Fahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der B29 an der Kreuzung Aalener Straße/ Ellwanger Straße. Laut Polizei fuhr eine 18 Jahre alte VW-Fahrerin die B29 von Aufhausen kommend in Richtung Bopfingen und wollte nach links in die Ellwanger Straße abbiegen. Dabei missachtete sie den Vorrang der Ford-Fahrerin wobei es zum Zusammenstoß kam. Die 34-Jährige kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Ein dreijähriges Kind, das im Fahrzeug der 18-Jährigen saß, kam vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus, blieb aber unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 23.000 Euro.