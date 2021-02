Ein sonniger Wochenstart

Bevor es den Wettertrend für den Montag gibt, möchte ich mich erstmal ganz herzlich bedanken. Für was, werdet ihr euch mit Sicherheit denken. Auf den Tag genau vor vier Jahren, ging es nämlich mit den Wetter-Videos los: Vielen Dank für die stets tolle Unterstützung und dem immer sehr positiven Feedback. Gerade jetzt in den schwierigen Corona-Zeiten, sollen diese Videos aber auch zum Teil der Unterhaltung dienen. Täglich wird man mit negativen Corona-Nachrichten überschüttet – deshalb ist es umso wichtiger, dass man die gute Laune und das Lächeln trotzdem bewahrt. Wenn die Wetter-Videos das bei dem ein oder anderen schaffen, haben sie (zumindest derzeit) ihren Zweck erfüllt. Deshalb nochmals vielen Dank an euch alle.

Am Montag strahlt die Sonne auf der Ostalb wieder vom blauen Himmel und es sind wenn überhaupt nur wenige harmlose Wolken unterwegs. Die Spitzenwerte liegen bei 8 bis 11 Grad. 8 Grad gibt’s in Neresheim, 9 in Bopfingen, 10 in Aalen und Ellwangen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibt’s die 11 Grad. In der Nacht zu Dienstag ist es sternenklar. Die Tiefstwerte liegen bei +1 bis -1 Grad. Am Dienstag und Mittwoch scheint ebenfalls ausgiebig die Sonne. Dazu steigen die Temperaturen noch etwas an.