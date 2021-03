Geldbeutel aus Umhängetasche gestohlen

Aalen. In einem Supermarkt in der Heinrich-Rieger-Straße entwendete ein Unbekannter am Montag zwischen 16.45 Uhr und 17 Uhr den Geldbeutel aus der Umhängetasche einer 38-jährigen Frau, welche ihre Tasche am Einkaufswagen eingehängt hatte. Laut Angaben der Polizei bemerkte die Geschädigte den Diebstahl erst, als sie an der Kasse bezahlen wollte.