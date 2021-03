Es geht langsam abwärts mit den Temperaturen

Am Donnerstag sind viele Wolken unterwegs und ganz vereinzelt kann es auch mal regnen. Mit etwas Glück zeigt sich aber auch immer wieder mal die Sonne. Die Spitzenwerte liegen bei 11 bis 14 Grad. 11 Grad gibts in Neresheim, 12 in Bopfingen, 13 in Aalen und Ellwangen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 14 Grad. In der Nacht zu Freitag ist es meist bewölkt, lokal kann es auch etwas regnen oder schneien. Die Tiefstwerte liegen bei 3 bis 0 Grad. Auch am Freitag überwiegen die Wolken, örtlich fällt etwas Regen oder oberhalb von rund 500 Meter sogar nochmals Schnee. Die Temperaturen machen einen deutlichen Satz nach unten, maximal noch 5 Grad. Am Wochenende wird es schon wieder freundlicher. Es wechseln sich Sonne und Wolken ab.