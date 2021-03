HWK produziert Walzen für die neue Papiermaschine von Palm

Unterkochen. Auf der Baustelle der Papierfabrik Palm in Neukochen befindet sich derzeit die Montage der weltweit schnellsten und breitesten Wellpappenrohpapiermaschine in der finalen Phase, heoßt es in einer Pressemitteilung. Der Hauptlieferant für die Papiermaschine ist die finnische Firma Valmet. Neben vielen Innovationen bezüglich Energieeffizienz, Produktqualität und Ressourcenschonung ist die neue Filmpresse mit ihren speziellen Walzen für den Oberflächenauftrag von Stärke ein technologisches Highlight.

Die in der neuartigen Filmpresse eingesetzte Auftragswalze mit einer Länge von 11,6 m, einem Durchmesser von 1,8 m und einem Gewicht von 73 to ist derzeit die weltgrößte Walze ihrer Art. Als Gegenwalze fungiert eine Biegeausgleichswalze mit einem Gesamtgewicht von 93 to. Sie zählt zu den weltweit schwersten Funktionswalzen in der Papierindustrie. Für die Sicherstellung der Qualität des Papieres ist der gegossene Walzenmantel von entscheidender Bedeutung. Dieser Mantel wurde in Abstimmung mit der Papierfabrik Palm im Auftrag von Valmet speziell von den Hüttenwerken Königsbronn gegossen.

Insgesamt wurden für die neue Papiermaschine in Aalen mehrere Walzenmäntel mit einem Stückgewicht von jeweils ca. 50 to von den Hüttenwerken Königsbronn gefertigt. Damit wird die Zukunft des Traditionsunternehmens, das früher zu SHW gehörte, weiter gesichert.