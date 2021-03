Tims Wetterblog fürs Wochenende

Aalen. An diesem Freitag überwiegen auf der Ostalb die Wolken. Örtlich kann es auch mal regnen, oberhalb von rund 500 bis 600 Meter sogar nochmals schneien. Die Temperaturen machen nämlich einen deutlichen Satz nach unten, maximal sind es noch 3 bis 6 Grad. 3 Grad gibt’s in Neresheim, 4 in Bopfingen, 5 in Aalen und Ellwangen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibt’s die 6 Grad.

Am Samstag wird das Wetter schon wieder besser. Es gibt eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken bei maximal 6 Grad. Am Sonntag ist keine große Änderung zu erwarten. Es scheint ausgiebig die Sonne. Die Höchsttemperatur liegt bei 7 Grad.

Noch eine Information zu den Tiefstwerten. Es wird überall frostig. Bei längerem Aufklaren sind durchaus Werte zwischen -4 und -6 Grad möglich.

Anfang kommender Woche sind weiterhin viele Wolken unterwegs. Ab und zu zeigt sich aber auch mal die Sonne. tim