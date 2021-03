Den Blick über die Frühlingsvorboten schweifen lassen

Vorboten Trübe Aussichten für diesen Freitag. Doch schon am Wochenende könnte die Sonne auf der Ostalb wieder lachen. Für die Zeit bis dahin kann man sich an den knallgelben Blümchen erfreuen, die der SchwäPo-Fotograf an einem sonnigen Früh-Frühlingstag im Aalener Stadtgarten mit seiner Kamera eingefangen hat und so die heimische Natur in beste Szene gesetzt hat. Wer sich die Sonne ins Haus holen will, kann dies ja nun auch wieder machen. Die Gärtnereien und Gartencenter haben wieder geöffnet. Da gibt es Frühling satt. Foto: Oliver Giers