Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7.11 Uhr: Das mobile Impfzentrum hält am Donnerstag, 11. März, in Alfdorf, impfen lassen können sich dort über 80-jährige Alfdorfer Bürger. Eine Anmeldung am Montag ist ausschließlich über eine Sondernummer möglich.

7.07 Uhr: Baden-Württemberg geht am 15. März den nächsten Öffnungsschritt bei den Schulen im Land. Das sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Donnerstagmittag dem SWR. In den weiterführenden Schulen sollen zunächst die Klassen 5 und 6 wieder Präsenzunterricht im Wechselbetrieb bekommen. Das ganze gilt ab Montag übernächster Woche (15. März) bis zu den Osterferien. Es sollen alle Schülerinnen und Schüler ins Schulgebäude kommen und dort auf mehrere Räume verteilt werden.

7.03 Uhr: Zum Wetter: Heute überwiegen auf der Ostalb erneut die Wolken. Örtlich kann es auch mal regnen oder oberhalb von rund 500 bis 600 Meter sogar nochmals schneien. Die Temperaturen machen nämlich einen deutlichen Satz nach unten, maximal noch 3 bis 6 Grad. Tim Abramowski hat die Wetteraussichten fürs Wochenende.

6.46 Uhr: Das Aalener Unternehmen LOBO erhält ersten „AVard 2020“ für Lasersicherheitskonzept im Science Dome der experimenta in Heilbronn.

6.12 Uhr: In Baden-Württemberg dürfen Stadt- und Landkreise mit niedrigen Infektionszahlen den Corona-Lockdown von Montag an stärker lockern. Das teilte die Landesregierung am Donnerstagabend in Stuttgart mit. Der Beschluss von Bund und Ländern, den Baden-Württemberg nun umsetzen will, sieht vor, dass vom kommenden Montag an bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 der Einzelhandel wieder öffnen kann.

6.06 Uhr: Für die nächste Stunde meldet die Deutsche Bahn keine Verspätungen oder Zugausfälle.

6.03 Uhr: Ein Blick auf die Straßen: Im Ostalbkreis ist es heute Morgen noch ruhig. Die Straßenverkehrszentrale meldet keine größeren Behinderungen im Straßenverkehr. Fahren Sie vorsichtig und kommen Sie gut an Ihr Ziel.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Freitag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jana Thiele begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.