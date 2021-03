IG Metall macht mit Wanstreiks Druck

Streik Rund 250 Beschäftigte legten beim Automobilzulieferer SHW Automotive in Aalen die Arbeit temporär nieder. Am heutigen Freitag folgen allein in Aalen weitere 16 Unternehmen.

Aalen-Schwäbisch Gmünd. Mit befristeten Arbeitsniederlegungen will die IG Metall den Druck in den Tarifverhandlungen der Metall- und Elektroindustrie erhöhen und ihren Tarifforderungen Nachdruck verleihen, das geht aus einer aktuellen Pressemitteilung hervor. Bislang gelang noch keine Annäherung zwischen den zwei Verhandlungsparteien.

„In dieser Tarifrunde wollen wir vor allem Beschäftigung, Zukunft und Einkommen sichern. Doch die Arbeitgeber wollen sparen und fordern Lohnkürzungen. Ihr Kalkül: Wegen Corona kann die IG Metall sowieso nicht streiken", sagt der zweite Bevollmächtigte Josef Mischko. Er habe darauf keine klare Antwort. "Wer nicht hören und nicht anständig verhandeln will, muss fühlen!“, so Mischko.

Am gestrigen Donnerstag, 4. März, starteten die Metaller in die heiße Warnstreikphase. Den Auftakt machten die Beschäftigten der SHW Automotive in Aalen. Rund 250 Beschäftigte legten beim Automobilzulieferer die Arbeit temporär nieder. Am heutigen Freitag folgen allein in Aalen weitere 16 Unternehmen, darunter:

Franke GmbH

Gesenkschmiede Schneider (GSA)

Kessler & Co.

Mapal Dr. Kress KG

Varta Consumer

Varta Microbattery

Carl Zeiss AG

Carl Zeiss Jena GmbH

Carl Zeiss Vision

SMT

Carl Zeiss Microscopy

Carl Zeiss IMT

Gusto Gourmet

Carl Zeiss Meditec AG

Carl Zeiss Meditec Vertriebsgesellschaft

Hensoldt

Im Großraum von Schwäbisch Gmünd werden zudem bei Bosch AS, ZF Automotive, Mahle Blechtechnologie sowie bei FEIN ebenfalls Warnstreik Aktionen durchgeführt. Insgesamt werden sich somit mehrere Tausend Beschäftigte ostalbweit an den Warnstreiks beteiligen.

„Die Beschäftigten stehen hinter den Forderungen der IG Metall nach sicherer Arbeit, höheren Löhnen und Zukunftsperspektiven für Standorte und die junge Generation. Wir brauchen während der Corona Pandemie tragbare Lösungen, um positiv in die Zukunft blicken zu können", so Kai Burmeister örtlicher 1. Bevollmächtigter der IG Metall. Die Industrie sei unser Rückgrat, welches maßgeblich von den Beschäftigten getragen wird. "Daher verdienen die Kolleginnen und Kollegen ein ordentliches Tarifergebnis, welches ihnen Sicherheit und Perspektiven liefert. Das wissen auch die Arbeitgeber“, so Kai Burmeister örtlicher 1. Bevollmächtigter der IG Metall.

Am 12. März ist zudem ein digitaler Warnstreik geplant, mit dem die IG Metall Neuland betritt.