Großer Feuerwehreinsatz in Göppingen

Göppingen. Zu einem großen Feuerwehreinsatz ist es am Freitagmittag auf dem Gelände des Einkaufhauses Agnes in Göppingen gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, habe wohl ein Teerkocher gebrannt. Der Sachschaden halte sich vermutlich in Grenzen. Verletzt wurde niemand. Weitere Informationen sind derzeit nicht bekannt.