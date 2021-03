Hund im Kühlergrill: Vierbeiner übersteht Unfall nahezu unverletzt

Schwäbisch Hall. Unglaubliches Glück hat ein Hund am Donnerstagmorgen bei einem Unfall in Schwäbisch Hall. Laut Polizeibericht war um kurz vor 5 Uhr ein Autofahrer auf dem Weg zur Arbeit. Auf seinem Weg querte auf Höhe der Breiteichstraße ein Hund die Fahrbahn. Der Hund wurde dabei offenbar von dem Auto erfasst. Der Fahrzeuglenker bemerkte dies jedoch scheinbar nicht und setzte die Fahrt zu seiner Arbeitsstelle in Crailsheim fort. Dort stellte er sein Fahrzeug auf dem Parkplatz ab. Als gegen 7.20 Uhr ein weiterer Mitarbeiter sein Fahrzeug gegenüber von dem Auto abstellte, bemerkte er den Schaden und bei näherer Begutachtung auch den Hund im Kühlergrill. Daraufhin wurde umgehend ein Tierarzt und die Feuerwehr verständigt. Der Tierarzt übernahm die Erstversorgung des Hundes und nahm ihn für eine eingehende Untersuchung mit in seine Praxis. Der Hund überstand den Vorfall wohl nahezu unverletzt und konnte an seinen Besitzer übergeben werden.