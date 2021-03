Landwirte aus dem Ostalbkreis zur Demo in Stuttgart – ihr Motto: Bauer sucht Politik

Kundgebung Hunderte Landwirte sind an diesem Freitag mit ihren Traktoren nach Stuttgart gefahren und haben sich rund um den Landtag versammelt. Ihr Motto: Bauer sucht Partei. „Wir haben die Sprecher von fast allen Landtagsfraktionen bei uns ans Mikrofon bekommen“, berichtet Manfred Regele aus Abtsgmünd-Laubach. „Wir wollten von ihnen wissen, was sie künftig für die Landwirtschaft tun wollen. Das war eine Top-Sache.“ Etwa 40 Landwirte aus dem Ostalbkreis hätten sich in Stuttgart an der Kundgebung beteiligt, erzählt Regele. Er selber sei für den LsV Hohenlohe-Franken aktiv (LsV = Land schafft Verbindung). Gemeinsam mit den Freien Bauern Baden-Württemberg und dem Bundesverband deutscher Milchviehhalter Baden-Württemberg hätten sie die Demonstration auf die Beine gestellt. „Der Bauernverband wollte nicht mitmachen“, sagt Regele. cow/ Fotos: privat, Grafik: ca