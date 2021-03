Stromausfall Samstagnacht in Elchingen und Beuren

Elchingen. In der Nach von Samstag auf Sonntag waren Haushalte in Elchingen und Beuren für mindestens 30 Minuten ohne Strom. "Es gab um 23.13 Uhr einen Leitungsschaden. Eine Freileitung ist gebrochen und es kam zu einem Kurzschluss", erklärt Nicole Fritz, Pressesprecherin der EnBW/ODR auf Nachfrage. Der erste Stromausfall konnte in Elchingen nach ca. 30 Minuten behoben werden. Für die Stromversorgung in Beuren mussten allerdings Arbeiten vor Ort gemacht werden, da es sich um einen Kurzschluss in der Hauptleitung handelte. Gegen 3.50 Uhr konnten die Haushalte in Beuren dann wieder mit Strom versorgt werden. jk