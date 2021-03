Am Montag scheint häufig die Sonne

Nach einer erneut frostigen Nacht, wechseln sich am Montag auf der Ostalb Sonne und Wolken ab. Die Spitzenwerte liegen bei 6 bis 9 Grad. 6 Grad werden es in Neresheim, 7 in Bopfingen, 8 in Aalen und Ellwangen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibt’s die 9 Grad. In der Nacht zu Dienstag ist es meist bewölkt. Die Tiefstwerte liegen bei -1 bis -3 Grad. Am Dienstag tagsüber sind viele Wolken unterwegs, ab und zu zeigt sich aber auch mal die Sonne. Die Höchsttemperatur liegt bei 9 Grad. Am Mittwoch gibt es keine große Wetteränderung. Nach aktuellem Stand der Wettermodelle könnte es am Donnerstag sehr windig bis stürmisch werden, mit Spitzenböen bis zu 80 Kilometer pro Stunde. Die Werte steigen deutlich an, maximal 13 Grad.