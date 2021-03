Zwei Personen bei Kollision verletzt

Blaulicht Ein schwer und ein leicht Verletzter sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntagabend, gegen 20.20 Uhr, bei Haisterhofen ereignet hat. Ein VW-Caddy-Fahrer und ein Opel-Antara-Fahrer kollidierten an der Einmündung der Brunnenbergstraße in die L 1029, die von Weiler nach Röhlingen führt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Foto: onw-images / Marius Bulling