Werkstattbrand in Westhausen

Westhausen. Feueralarm in Westhausen. Um 12.05 Uhr ist ein Notruf eingegangen, dass in der Abt-Müller Straße ein Werkstattgebäude in Vollbrand steht. Laut Polizei gibt es keine Verletzten. Das angrenzende Wohngebäude sei von dem Brand nicht betroffen. Die Feuerwehr ist vor Ort.

+++ Diese Meldung wird aktualisiert +++