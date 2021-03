Charlotte Helzle löst Roland Vogt im VfR-Präsidium ab

Exakt hundert Jahre waren Vorstandschaft und Präsidium des VfR Aalen nur von Männern besetzt. Seit dem 100. Geburtstag des Fußball-Regionalligisten ist das anders. Charlotte Helzle, Geschäftsführerin der Fa. hema electronic GmbH, gehört seit diesem Montag dem Präsidium des VfR Aalen an. Dafür nicht mehr an Bord dieses Gremiums sein wird der bisherige Präsidiumssprecher Roland Vogt. Nach dem Verkauf seiner Fa. Vohtec will er sich "mehr Zeit für sein Privatleben gönnen."

Fünf Jahre war der heute 63-Jährige im Präsidium vertreten. Dem Verein will er - fortan im Aufsichtsrat - weiter mit Rat und Tat zur Seite stehen.